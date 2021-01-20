Під Києвом чоловік зарізав себе посеред супермаркета

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, вчора, 19 січня, близько 19.00, у столиці сталася жахлива ситуація - до одного із супермаркетів міста Бориспіль зайшов чоловік. Він взяв ніж і ним же сам себе смертельно травмував.

"Наразі слідство з‘ясовує мотиви цього вчинку", - йдеться в повідомленні.

Також у мережі були опубліковані кадри, зняті на камеру спостереження. На відео можна помітити, як чоловік стоїть біля полиць із товаром, а тоді задирає футболку та встромляє ніж собі у живіт, після чого падає на підлогу.

Також на місці події зробили фото, на якому можна побачити, що чоловік лежить у калюжі власної крові на підлозі супермаркета.

Раніше повідомлялось, що в Києві замерз насмерть двірник з Індії. Чоловік проживав у підвалі, але через те, що він потрапив у лікарню, він тимчасово втратив працездатність, тому його виселили і навіть не дозволили забрати речі. Двірник провів ніч у покинутому автобусі без вікон, будучи тільки в тоненькій сорочці та одному кросівку. Наступного дня його знайшли мертвим.

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