Під Києвом чоловік зарізав себе посеред супермаркета
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, вчора, 19 січня, близько 19.00, у столиці сталася жахлива ситуація - до одного із супермаркетів міста Бориспіль зайшов чоловік. Він взяв ніж і ним же сам себе смертельно травмував.
"Наразі слідство з‘ясовує мотиви цього вчинку", - йдеться в повідомленні.
Також у мережі були опубліковані кадри, зняті на камеру спостереження. На відео можна помітити, як чоловік стоїть біля полиць із товаром, а тоді задирає футболку та встромляє ніж собі у живіт, після чого падає на підлогу.
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Також на місці події зробили фото, на якому можна побачити, що чоловік лежить у калюжі власної крові на підлозі супермаркета.
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