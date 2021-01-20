У Києві ледь не сталася трагедія на озері
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KIEVMAP.
Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна помітити, що дівчина гуляє разом зі своєю собакою по замерзлому озеру, аж раптом песик провалюється крізь кригу.
Дівчина одразу ж підбігла рятувати улюбленця, і в результаті теж провалилась. Згодом вона все ж змогла вибратись з озера та дістала собаку.
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"Слава Богу, все закінчилось добре", - йдеться в підписі до відео.
Відомо, що інцидент стався на терориторії житлового масиву "Березняки", на озері Тельбін (Дніпровський район).
Слід зазначити, що зараз подібні ситуації - не рідкість, тож людей закликають бути максимально обачними та не гуляти на замерзлих водоймах.
Раніше повідомлялось, що на озері Біле на Сталінграді під лід провалилися люди і собака. Хлопець зміг вибратися з води самостійно, а потім дістав з лунки і дівчину із собакою. При цьому по озеру і далі продовжують прогулюватись люди.
"Для цих - урок на все життя. Але крім них на озері ходить ще кілька десятків гуляк", - йдеться в повідомленні.
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