У Києві розшукують родичів бездомного чоловіка, який лежить під вікнами житлового будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у столиці чоловік з травмою ноги, через яку він не може ходити, лежить прямо під будинком.

"Допоможіть, будь ласка, знайти родичів бездомного, який лежить під вікном житлового будинку (травма коліна, не ходить), проспект Героїв Сталінграда, 16 д. У нього є родичі на Мінській і Оборони, з якими він давно не спілкувався. Звуть його Ярослав Пальчук", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з цього приводу люди вже зверталася в служби по бездомним, однак зараз всі місця зайняті, і для чоловіка немає койкомісця.

"З мешканцями допомагаємо їжею, медикаментами, речами. Але найсильніші морози, людина замерзає. Швидка не забирає, навіть на виклик не приїжджає. Лікування платне, без декларації, без документів, можливості оплатити лікування немає. Охочих допомогти фінансово практично немає. Допоможіть, будь ласка, якщо можете. Може його хтось впізнає. Може хтось має можливість допомогти... Адміністрація Оболонського району, згадайте історію з індусом", - звертаються небайдужі.

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