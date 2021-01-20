Київ потрапив у першу двадцятку рейтингу міст із найбруднішим повітрям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані saveecobot.

Так, станом на ранок середи, 20 січня, в українській столиці фіксують високий рівень забруднення повітря. Зокрема, відомо, що наразі рівень забруднення повітря в усіх районах Києва перевищує норму в 3-3,5 рази.

Станція моніторингу стану повітря на вулиці Миколи Матеюка біля станції метро Лісова фіксує рівень забруднення 179 (норма - до 50). Станція на вулиці Шота Руставелі показує рівень забруднення 197, а сьогодні, о четвертій годині ранку він піднімався аж до 381.

За даними IQAir, Київ займає 13 місце в списку міст з найбруднішим повітрям в світі із середнім рівнем забруднення 168. Найбрудніше повітря спостерігають в місті Приштина (257) на Балканському півострові і в місті Дакка (226), столиці Бангладеш.

Раніше повідомлялось, що українська столиця зайняла 20 місце в рейтингу кращих міст для дистанційної роботи. Даний рейтинг складався на основі даних порталу для віддалених працівників Nomad List. До нього увійшли півсотні міст з усього світу, які оцінювали за такими факторами як доступність інтернету, вартість житла і їжі, рівень безпеки, розвиток інфраструктури та наявність коворкінгу.

Нагадаємо, у Києві вирішили завчасно демонтувати головну ялинку: кадри того, що відбувається на площі.

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