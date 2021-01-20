У Києві стався вибух в одній із квартир багатоповерхівки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, в українській столиці на вулиці Курнатовського, 26, стався серйозний вибух.

Джерела у столиці припускають, що це могло статись через помилку робітників, які робили ремонт. В результаті інциденту обійшлось без постраждалих.

"Рвонуло в квартирі, де робили ремонт. Попередньо, вибух стався через помилку чоловіків, які робили ремонт на кухні. Судячи з фотографій з місця інциденту, вибух був досить потужним. Хвиля вибила скло в квартирі. На щастя, всі живі. На місці всі спецслужби", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити, що в результаті вибуху вибило скло у вікні, а також на вулицю викинуло деякі меблі. Крім того, по стінах квартири пішли тріщини.

Раніше повідомлялось, що в одній із багатоповерхівок Києва обвалилася пілога. Це сталося у 14-поверховому будинку на вулиці Лобановського. При цьому комісія, яку викликали мешканці будинку, підтвердила, що необхіден ремонт, однак грошей на це немає. Тепер мешканці побоюються, що будинок може повністю зруйнуватись.

Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.

Раніше Politeka писала, що у Києві пропала безвісти жінка, рідні не втрачають надії: "допоможіть знайти маму...".

Також Politeka повідомляла, що у Києві безслідно зникла дівчинка, мама просить про допомогу в пошуках: фото і що відомо.