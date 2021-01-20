У Києві двоє нетверезих хлопців намагались викрасти чуже авто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, за даними поліції, правопорушники розбили пасажирське скло та залізли до салону припаркованого автом. Однак поїхати з місця їм завадила поліція, яку викликав свідок цього інциденту. Чоловікам вже повідомили про підозру, вони перебувають під домашнім арештом.

Подія сталася на вулиці Олекси Тихого. У машині спрацювала сигналізація, коли до салону залізли невідомі.

Патрульні виявили у салоні автомобіля двох молодиків напідпитку, які при появі правоохоронців намагались втекти. Поліцейські затримали їх та з’ясували, що після вживання алкоголю хлопці захотіли покататись містом, тож вирішили викрасти машину місцевого мешканця, розбили пасажирське скло та спробували завести авто. Під панеллю приборів у машині правоохоронці виявили пошкоджені дроти.

Правопорушниками виявились жителі Житомирської області 2000 та 2002 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

За це злочин хлопцям загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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