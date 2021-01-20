Кияни б'ють на сполох через таксиста, який регулярно випиває за кермом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явились фото таксиста, який тримає в руках пляшку горілки, стоячи біля відчиненого авто. При цьому автор світлин наголошує, що "заправляється" горілкою цей водій регулярно, а потім спокійно сідає за кермо та, певно, виїжджає на замовлення.

"Перебуваючи на роботі, спостерігаю за картиною маслом. Як водій таксі об 11:00 заправляється, і це вже не перший раз. 100% горілка "Медофф", на фото погано видно, але я гарантую. У поліцію дзвонили, але так і продовжує бухати і сідає за кермо. Було навіть відео з камер", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що фото водія з пляшкою горілки були зроблені за адресою Глушкова, 31А.

Раніше повідомлялось, що у Києві двоє нетверезих хлопців намагались викрасти чуже авто.

Так, за даними поліції, правопорушники розбили пасажирське скло та залізли до салону припаркованого автом. Однак поїхати з місця їм завадила поліція, яку викликав свідок цього інциденту. Хлопцям вже повідомили про підозру, вони перебувають під домашнім арештом. Одному з них 20 років, іншому - 18.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.