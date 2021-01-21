Відомо, що поблизу виїзду на вул. Басейну в Києві стався прорив водопроводу

В наслідок цього зіткнулося шість автомобілів. В дані Магнолія ТВ, спочатку зіткнулися чотири автомобілі: Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi, потім військовий ЗІЛ, об'їжджаючи місце ДТП, зіткнувся з легковим автомобілем Renault.

Як повідомляє dtp.kiev, машини зіткнулися через те, що вода, що залила проїжджу частину, замерзла і перетворилася на лід.

Водії розповіли, що на дорозі утворилася ожеледиця. Спускаючись на вулицю Хрещатик, машини вже неможливо було зупинити. Машини стали некерованими і одна за одною таранили попутні автомобілі. Згодом з'ясувалося, що каток на дорозі з'явився через прорив водопроводу. На щастя, обійшлося без травмованих.

На місце прибули комунальники, які почали ліквідувати аварійну ситуацію. На місці також працювали поліцейські, які з'ясовували всі обставини ДТП.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.