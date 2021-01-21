У Києві 20 січня близько 23:00 біля станції метро "Почайна" сталася ДТП

Зокрема, Mitsubishi врізався в електроопору. ДТП сталося через те, що мікроавтобус "підрізав" легковик, повідомляє Магнолія-ТВ.

Щоб уникнути удару, водій іномарки різко повернув кермо вправо, але на слизькій дорозі його авто занесло.

Машина розвернулася і протаранила стовп - удар припав на двері водія. В результаті ДТП власник Mitsubishi був заблокований в автомобілі. Щоб витягти чоловіка з транспорту, на місце події викликали рятувальників. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

За словами очевидця, винуватець аварії зник з місця аварії. Також повідомляється, що після удару від пошкодженого автомобіля відлетіла деталь, яка вдарила в праве крило Toyota. Після цього водій Prius зіткнувся з маршруткою. Пошкодження транспортів незначні. Наразі поліція встановлює деталі події.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.