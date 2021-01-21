В результаті ДТП, за попередньою інформацією, є постраждалі та загиблі

Так, у четвер, 21 січня, на перехресті вулиць Яблонської та Окружної, недалеко від Бучі Київської області, сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляють очевидці в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що ДТП сталося за участю декількох автомобілів. Один з автомобілів, в результаті удару, зовсім погнувся і перетворився на гору металобрухту. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще троє отримали серйозні травми.

Судячи зі знімків, на місці аварії дорога усипана уламками від автомобілів, які зіткнулися в результаті аварії. Швидше за все, сталося лобове зіткнення.

Рух по трасі ускладнено. Зараз на місці ДТП працює швидка допомога і поліція, яка встановлює всі обставини моторошного ДТП.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.