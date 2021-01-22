У Києві розшукують зниклу безвісти пенсіонерку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці родичі просять про допомогу у пошуках 84-річної жінки, яка пішла з дому і так і не повернулась. Пенсіонерка вийшла з дому в районі Політехнічного інституту у четвер, 21 січня, і більше на зв'язок не виходила.

"Увага! Розшук! Прошу допомогти в пошуку Вдовенко Раїси Андріївни, 84 роки. Вона пішла з дому (в районі Політехнічного інституту) в 6 ранку і до сих пір не повернулася. Не чує, розуміє по губах. Особливих прикмет немає - зріст близько 165 см, струнка, волосся фарбоване (як на фото), була в бордовому пуховику по коліно. Телефони для зв'язку 063 456 04 83, 050 382 92 22, спасибі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві розшукують родичів бездомного чоловіка, який лежить прямо під вікнами житлового будинку. Так, у столиці чоловік з травмою ноги, через яку він не може ходити, лежить прямо під будинком. Відомо, що у нього є родичі на Мінській і Оборони, з якими він давно не спілкувався. Звуть його Ярослав Пальчук.

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