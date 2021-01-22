Мати залишила 10-річну дитину посеред вулиці в Києві і не відповідає на дзвінки



Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національної поліції столиці.

Про малолітню дитину, яка без батьків перебувала на вулиці правоохоронцям повідомила небайдужа киянка.

По прибуттю на місце, поліцейським вдалося з'ясувати, що сім'я кілька років перебуває на обліку в соціальних службах як опинилася в складних життєвих обставинах.

"Батько нещодавно помер, а мати ніде не працює і зловживає алкоголем. По телефону жінка нам повідомила, що вони з сином проживають в хостелі, куди він і повинен був приїхати на таксі", - розповів начальник сектору ювенальної превенції Оболонського управління поліції Володимир Моргуненко.

За його словами, мати відмовилася приїжджати за дитиною і було прийнято рішення вилучити його з родини.

Хлопчика оглянули лікарі, але навіть через деякий час його мати не відповідає на виклики поліцейських.



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