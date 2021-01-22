У Києві сталася ДТП, в якій постраждало одразу 9 машин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у столиці сміттєвоз розтрощив 9 авто на схилі. Причиною аварії стало те, що сміттєвоз "занесло" на слизькій дорозі.

"ДТП в Києві на вулиці Лук'янівська, між 79 і 81 будинком: сміттєвоз розтрощив 9 машин. Попередньо, понесло його. Там схил. Поліція на місці", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому з місця ДТП фото можна побачити, що сміттєвоз врізався в легкові авто, в результаті чого машини отримали ушкодження. Автівки були припарковані на узбіччі дороги. При цьому не зазначається, яких збитків завдав сміттєвоз власникам авто в результаті цієї ДТП.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 21 січня, на перехресті вулиць Яблонської та Окружної, недалеко від Бучі Київської області, сталася масштабна ДТП. Повідомляється, що ДТП сталося за участю декількох автомобілів. Один з автомобілів, в результаті удару, зовсім погнувся і перетворився на гору металобрухту. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще троє отримали серйозні травми. Судячи зі знімків, на місці аварії дорога усипана уламками від автомобілів, які зіткнулися в результаті аварії. Швидше за все, сталося лобове зіткнення.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.