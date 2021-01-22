У Києві сталася надзвичайна подія - у підземному переході на Майдані обвалився дах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.

Зазначається, що причиною обвалення даху став старий бетон, який вже почав сипатись.

Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. За словами ремонтників, в цьому році має відбутись капітальний ремонт переходу.

"У Києві на Майдані Незалежності годину назад "втомилася" і обвалився дах в підземному переході. Прибулі на місце ремонтники розповіли нашому журналісту, що попередня причина обвалу - старий бетон, який почав сипатися. Також вони уточнили, що в цьому році намічається капітальний ремонт переходу. Внизу місце обвалу огородили стрічками. Комунальники уточнили, що людей під час обвалу під дахом не було і ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві деілька будинків залишилися без опалення на весь день, в під'їзді була пара і конденсат, а на першому поверсі багатоповерхівки - потоп окропу, через що увійти в під'їзд було неможливо. В аварійній службі було встановлено, що працівники ЖКГ залишили відкритими спускні крани і, після відновлення теплопостачання, вся вода пішла в під'їзд.



Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.