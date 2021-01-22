У Києві сталася надзвичайна подія - у підземному переході на Майдані обвалився дах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.
Зазначається, що причиною обвалення даху став старий бетон, який вже почав сипатись.
Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. За словами ремонтників, в цьому році має відбутись капітальний ремонт переходу.
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"У Києві на Майдані Незалежності годину назад "втомилася" і обвалився дах в підземному переході. Прибулі на місце ремонтники розповіли нашому журналісту, що попередня причина обвалу - старий бетон, який почав сипатися. Також вони уточнили, що в цьому році намічається капітальний ремонт переходу. Внизу місце обвалу огородили стрічками. Комунальники уточнили, що людей під час обвалу під дахом не було і ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві деілька будинків залишилися без опалення на весь день, в під'їзді була пара і конденсат, а на першому поверсі багатоповерхівки - потоп окропу, через що увійти в під'їзд було неможливо. В аварійній службі було встановлено, що працівники ЖКГ залишили відкритими спускні крани і, після відновлення теплопостачання, вся вода пішла в під'їзд.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.