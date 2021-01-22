У Києві розслідують напад на трьох журналістів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, правоохоронці встановлюють обставини бійки за участю представників ЗМІ на столичному Печерську.

Зазначається, що поліція розпочала досудове розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень журналістам. Правоохоронці стверджують, що дана подія жодним чином не пов’язана із професійною діяльністю постраждалих.

Інцидент стався в четвер ввечері, 21 січня. До поліції надійшло повідомлення від представників ЗМІ про конфлікт, що стався на вулиці Євгена Коновальця. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Поліцейські з'ясували, що троє журналістів поверталися додому, і поміж будинками на вулиці Євгена Коновальця між ними та невідомими особами виник конфлікт, в результаті якого невідомі нанесли тілесні ушкодження представникам ЗМІ, а потім втекли з місця.

Потерпілі надали свідчення поліції і звернулися за медичною допомогою до лікарні. Двоє журналістів написали заяви про вчинення правопорушення.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.

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