У Києві протягом минулої доби, 21 січня, було підтверджено понад півтисячі нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, за минулу добу у Києві виявили 507 хворих на коронавірус.

Протягом доби у Києві від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці було підтверджено 2260 летальних випадків від вірусу.

Загалом, за даними Кличка, підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 125 342.

За добу у Києві захворіли 282 жінки, 216 чоловіків і 9 дітей.

Також відомо, що захворіли 16 медиків.

До лікарень столиці протягом доби госпіталізували 37 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під контролем лікарів.

"Одужали за добу в Києві – увага – 2854 людини! Це найбільша кількість за період пандемії. Усього коронавірус подолали 55 тисяч мешканців столиці", - повідомив Кличко.

Також мер столиці повідомив про район, який став "лідером" за кількістю нових випадків зараження.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 98, у Дніпровському – 72, а в Святошинському – 71 випадок.

Станом на сьогоднішній день у стаціонарах медзакладах столиці лікуються 1161 хворий на коронавірус, з яких 4 - діти. 818 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 956 людей. Під апаратами ШВЛ – 17 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 29%.

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