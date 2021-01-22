Київські школярі повернуться за парти вже з наступного понеділка, 25 січня

Як передає Politeka, про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час традиційного онлайн-брифінгу.

Так, за словами Кличка, всі учні повернуться до навчання в школи Києва з понеділка, 25 січня 2021 року. Дитсадки тим часом продовжать працювати в звичайному режимі.

"Усі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. В установах впровадили оновлений санітарний регламент", - сказав він.

Кличко наголосив, що українська столиця вже в повному обсязі забезпечила всі комунальні установи дезінфікуючими засобами, а також було розроблено чіткий механізм дій у випадку виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах.

Дитсадки Києва, за словами Кличка, продовжують працювати в звичайному режимі. Наразі на карантині знаходиться один заклад в Шевченківському районі столиці.

Раніше повідомлялось, що станом на сьогоднішній день у стаціонарах медзакладах столиці лікуються 1161 хворий на коронавірус, з яких 4 - діти. 818 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 956 людей. Під апаратами ШВЛ – 17 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 29%.

Нагадаємо, карантин змінять з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.

Як повідомляла Politeka, продовження повного локдауну, в МОЗ попередили українців: "з 25 січня...".