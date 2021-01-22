У Києві судитимуть чоловіків, які вбили платичного хірурга

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Правоохоронці повідомили, що окрім умисного вбивства підозрюваним інкримінують незаконне зберігання зброї та підробку документів. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Подія трапилась майже рік тому - у лютому 2020 року. Тоді у Шевченківському районі столиці невідомий вистрелив у чоловіка та втік. Вбитим був київський пластичний хірург 1977 року народження.

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку з’ясували, що чоловік діяв у змові з іншим фігурантом. Після скоєного спільники переховувались від правоохоронних органів, а один із них за допомогою підробленого паспорту намагався покинути територію України. Через два тижні разом із прикордонниками в аеропорту міста Одеса ми затримали правопорушника, який стріляв у лікаря, а його спільника – у місті Києві. Наразі затримані перебувають у слідчому ізоляторі", - повідомили в поліції.

Також відомо, що правопорушники тривалий час стежили за потерпілим. Окрім того, вони орендували транспортні засоби, аби пересуватись містом, та незаконно придбали вогнепальну зброю та декілька мобільних телефонів.

Наразі досудове розслідування за фактом умисного вбивства зарешено, затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі.

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