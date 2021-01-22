У Києві жінка пенсійного віку заблукала і не могла дібратись додому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, патрульні розповіли, що літня жінка вирішила прогулятись містом і заблукала.

Вчора, 21 січня, на службу 102 надійшло повідомлення від перехожого про виявлення загубленої громадянки.

Патрульні поспілкувались із 72-річною громадянкою та дізналися, що вона приїхала до столиці з Львівської області - в гості до своєї доньки. Жінка вирішила прогулятись містом, але згодом заблукала. Із собою у неї був тільки паспорт та ключ від домофону з будинку, де проживає її донька. Жінка не знала ані адреси доньки, ані її телефону.

Патрульні запросили жінку до авто і попросили пригадати, що вона бачила з вікна будинку, де проживають її рідні. Жінка пригадала лінію швидкісного трамваю та деякі магазини. Завдяки цим спогадам патрульнтим вдалось з'ясувати вулицю, а згодом знайти й будинок.

Громадянку повернули до рідних, які навіть не підозрювали, що з їх матір'ю трапилась така халепа.

"Друзі, будьте уважні до своїх рідних, а особливо до людей літнього віку! Частіше спілкуйтесь з ними, не дозволяйте самим виходити на вулицю. Потурбуйтесь про те, щоб у них був листок, де вказано їх прізвище, ім'я, адреса проживання, контакти родичів, назва хвороби тощо. Ця інформація зможе значно пришвидшити допомогу таким людям", - закликали патрульні.

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