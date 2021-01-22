Приніс ніж і...

У Києві чоловік приніс зброю під будівлю Верховної Ради України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у Києві в п'ятницю, 22 січня, в Печерському районі на вулиці Садовій біля будівлі комітетів українського парламенту з'явився чоловік з ножем, якого одразу затримали правоохоронці.

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі журналіст Іван Жеведь, у чоловіка також виявили предмет, схожий на пістолет.

Також столичні ЗМІ повідомляють, що на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

"Предмети були вилучені - їх передадуть на експертизу. Вирішується питання про кваліфікацію події", - розповів представник правоохоронних органів.

На фото видно, як руки чоловіка в пальто скуті наручниками.

Раніше повідомлялось, що у Києві судитимуть чоловіків, які вбили пластичного хірурга. Окрім умисного вбивства підозрюваним інкримінують незаконне зберігання зброї та підробку документів. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Подія трапилась майже рік тому - у лютому 2020 року. Тоді у Шевченківському районі столиці невідомий вистрелив у чоловіка та втік. Вбитим був київський пластичний хірург 1977 року народження.

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Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.