Киянин влаштував небезпечні "розваги" на замерзлому озері

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео, як чоловік роз'їжджає на мопеді по замерзлому озеру. При цьому частково на поверхні можна побачити лунки та воду, тож виникають сумніви щодо міцності криги.

Особливо небезпечні такі розваги стали зараз, коли на вулиці вже плюсова температура.

При цьому поряд можна побачити і людей, які спокійно рибачать.

"То який супер-розум треба мати, щоб у +4 кататися на мопеді по озеру? P.S: рибалки - теж молодці, гарний приклад подають", - йдеться у підписі до відео.

Зазначається також, що кадри були зняті у Києві на Йорданському озері.

Раніше повідомлялось, що у Києві ледь не сталася трагедія на озері.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому можна помітити, що дівчина гуляє разом зі своєю собакою по замерзлому озеру, аж раптом песик провалюється крізь кригу. Дівчина одразу ж підбігла рятувати улюбленця, і в результаті теж провалилась. Згодом вона все ж змогла вибратись з озера та дістала собаку.

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