Столична влада більше не фінансуватиме харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Як передає Politeka з посиланням на nv.ua, про це заявив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.
Так, з 2021 року міська влада Києва не буде фінансувати харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, за винятком пільгових категорій.
Як відомо, у минулі роки міська влада компенсувала 30% вартості від харчування дітей в дитячих садах.
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При цьому Мондрієвський наголосив, що столиця має припинити "ганебну практику", коли з батьків збрали гроші нібито "на штори".
Відтепер, за словами представника КМДА, харчування дітей в садочках відбуватиметься повністю за рахунок батьків. Однак він запевнив, що "переплачувати" не доведеться - батьки будуть давати гроші виключно за ті дні, коли дитина фактично була в садочку.
"Ми повинні припинити ганебну практику, коли у батьків збирали гроші на "штори" і чітко направити фінанси на потреби садів, а батькам залишити тільки одну статтю фінансування - харчування дітей", - сказав він.
Він також наголосив, що гроші на харчування пільгових категорій дітей, як і раніше, будуть повністю виділятися з бюджету столиці. Представник КМДА також додав, що відвідування комунального садка обходиться міському бюджету в 4,5 тисячі гривень на одну дитину щомісяця.
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