У Києві розшукують зниклого безвісти хлопчика
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, в українській столиці розшукують зниклого 16-річного підлітка. Він пішов з дому ще шість днів тому і зник.
"Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Ваяж Олександр Олександрович, 2004 р.н., який 19.01.2021 пішов з дому та по теперішній час не повернувся", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що на вигляд хлопцю 15-16 років, зріст - 165-170 см, худорлявої тілобудови, волосся світле русе, обличчя овальне, очі карі, під правим оком має родинку.
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Підліток був одягнений у чорну куртку, темні штани та футболу фіолетового кольору.
"При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером 102", - звертаються до киян.
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