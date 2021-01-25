Під Києвом розшукують зниклу безвісти 16-річну дівчину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у Київській області розшукують дівчину, яка пішла з дому 22 січня і так і не повернулась.

"Зникла дитина! С. Білогородка, Білогородська ОТГ, Бучанський район, Київська область. Відділенням поліції №4 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області розшукується неповнолітня Дехтярьова Аліса, 16 років, яка близько 10.00 22.01.2021 залишила своє місце проживання, що по вул. Тернівська, 2А в с. Білогородка, та наразі її місцезнаходження невідоме", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вигляд дівчині 16-17 років, зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, очі блакитні, волосся довге, пряме, фарбоване у темний колір.

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Дівчина була одягнена в куртку синього чорного кольору, чорні черевики.

"При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - закликають жителів Київщини.

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