У Києві нетвереза компанія влаштувала ДТП, протаранивши одразу три авто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, сьогодні зранку, 25 січня, у столиці сталася п'яна ДТП - компанія малолітніх на автомобілі Skoda Fabia залетіла у двір і протаранила одразу три машини.

Аварія сталася на вулиці Курнатовського, 15Б.

Зазначається, що платити за ремонт розбитих авто вірогідніше за все будуть батьки малолітніх учасників ДТП.

"Всі були спіймані і оформлені добрими активістамі району. Відшкодовувати збитки швидше за все доведеться батькам дітей", - йдеться в повідомленні.

Також були опубліковані фото з місця аварії, на яких можна побачити розбиті авто.

При цьому не повідомляється, з якої причини машина влетіла в три авто, та скільки років учасникам аварії, і чиєю була машина, на якій вони вирішили покататись.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася ДТП, в якій постраждало одразу 9 машин. Так, у столиці сміттєвоз розтрощив 9 авто на схилі. Причиною аварії стало те, що сміттєвоз "занесло" на слизькій дорозі.

"ДТП в Києві на вулиці Лук'янівська, між 79 і 81 будинком: сміттєвоз розтрощив 9 машин. Попередньо, понесло його. Там схил. Поліція на місці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.