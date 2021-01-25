У Києві автобус збив людину, яка переходила дорогу по "зебрі"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у столиці сталася ДТП, у якій серйозно постраждав пішоход. Чоловіка на пішоходному переході с=збив пасажирський автобус.

Відомо, що непритомного чоловіка після аварії забрали до лікарні у важкому стані. ДТП сталася на проспекті Павла Тичини.

"ДТП з постраждалими на Березняках у Києві, проспект Павла Тичини, 49. Автобус збив чоловіка, який переходив по "зебрі". Удар був такої сили, що у автобуса розбилося лобове скло. Пішохода забрала карета швидкої допомоги у важкому стані без свідомості. Будьте уважні!" - йдеться в повідомленні.

При цьому наразі немає інформації про особу постраждалого та травми, які він отримав в результаті ДТП.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася ДТП, в якій постраждало одразу 9 машин. Так, у столиці сміттєвоз розтрощив 9 авто на схилі. Причиною аварії стало те, що сміттєвоз "занесло" на слизькій дорозі.

"ДТП в Києві на вулиці Лук'янівська, між 79 і 81 будинком: сміттєвоз розтрощив 9 машин. Попередньо, понесло його. Там схил. Поліція на місці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.