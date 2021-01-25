Киян попередили про нові обмеження у метро, які очікуються вже з вівторка, 26 січня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, в українській столиці з 26 на станції метро "Харківська" не працюватиме один із вестибюлів. Закриття вестибюлю пов'язано із заміною турнікетів на станції метро. Очікується, що вже з п'ятниці, 29 січня, вестибюль поновить роботу.

Столична влада повідомляє, що завдяки новим турніетам кияни та гості міста зможуть оплачувати проїзд будь-яким сучасним способом.

"Нові турнікети підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку. Такі турнікети вже працюють на станціях метро "Площа Льва Толстого", "Сирець", "Героїв Дніпра", - повідомляють у пресслужбі КМДА.

Раніше повідомляється, що у Києві з'явиться декілька нових станцій метро. Зокрема, у столиці передбачається продовження Оболонсько-Теремківської гілки метро до вулиці Дмитра Луценка. Також планується будівництво Подільсько-Вигурівської лінії до Окружної дороги на правому березі, а на лівому - продовження її до вулиці Братиславської.

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