У Києві було зафіксовано новий температурний рекорд

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, у неділю, 24 січня, в українській столиці був встановлений температурний рекорд - середньодобова температура повітря становила 4,4 градуси тепла.

Зазначається, що такий показник був зафіксований вперше за 141 рік.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 24 січня в Києві, вперше за 141 рік, середньодобова температура повітря становила +4,4 градуси, що на 0,6 градуси вище рекордного значення температури для цього дня в 1971 році", - йдеться в повідомленні.

За словами метеорологів, кліматична норма (1991-2020) в цей день була перевищена на 9,1 градуса. Такий показник можна порівняти з погодою, характерною для початку листопада. Відзначається, що максимальна температура в столиці піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня в 1899 році на 0,2 градуси.

Раніше повідомлялось, що поточне потепління в Україні перевищує кліматичну норму для січня, але з вівторка показник температури близько 0 градусів повернеться в норму.

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