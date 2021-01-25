Водій, який під Києвом збив на смерть дитину, може достроково опинитись на свободі за амністією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, водій, який скоїв ДТП, в результаті якої загинула 13-річна дівчинка, наразі відбуває восьмирічний строк у виправній колонії, однак тепер він хоче вийти на свободу за амністією.

Трагедія сталася ще у 2017 році, і на те, щоб домогтися справедливості – покарання для вбивці - сім'ї Ані Шевчук знадобилося цілих три роки. Тепер все може змінитись, адже вже зовсім скоро, 3 лютого, в Полтаві відбудеться нове судове засідання.

Як відомо, 22 червня 2017 року у Києво-Святошинському районі було на смерть збито 13-річну школярку Аню Шевчук. Сестри Аня та Олена Шевчук підходили до дому в с. Тарасівка Києво-Святошинського району, коли на перехресті молодшу збив легковий автомобіль ВАЗ. Тільки через три роки, 2 липня 2020 року, Київський апеляційний суд ухвалив остаточне рішення та засудив Святослава Сторожика до 8 років в'язниці.

На очах у старшої сестри від удару Аню разом із велосипедом відкинуло на кілька метрів.

"Я підбігла до Ані й почала перевіряти пульс, вона стікала кров'ю... Водій зупинився за 50-80 метрів", – зі сльозами згадувала дівчина.

За кермом автомобіля перебував 47-річний Станіслав Сторожик. За словами родичів, водій навіть не підійшов до збитої ним дівчинки й із самого початку поводився зухвало: кричав на людей і навіть накинувся на матір школярки.

Тепер чоловік намагається вийти на свободу за амністією. 3 лютого 2021 року цю справу буде розглядати вже Полтавський апеляційний суд.

Нагадаємо, киянин холоднокровно розправився з маленькими цуценятами, відео: "Трьох задушив, а четвертого...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.