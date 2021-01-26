У Києві і області розшукують зниклого без вісти 24-річного чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці зник Андрій Кравець 1996 року народження, і наразі правоохоронці займаються його пошуками.

Відомо, що чоловік мав прямувати з смт Десна до міста Бахмут і зник. Останній раз він виходив на зв’язок ще 6 січня.

"На вигляд 25-30 років, 165-170 см зросту, середньої тілобудови, волосся темне коротке, добре виражені скули. Має татуювання на лівий грудині "патрон з гілкою" та група крові ІІІ В+. Був одягнений у світло-рожеву куртку із білими квадратами, чорні штани та чорні кросівки. При собі мав документи військовослужбовця та паспорт. У випадку виявлення, будь ласка, зателефонуйте 0501542090 або 0676392880", - йеться в повідомленні.

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