У Києві і області розшукують зниклого без вісти 24-річного чоловіка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у столиці зник Андрій Кравець 1996 року народження, і наразі правоохоронці займаються його пошуками.
Відомо, що чоловік мав прямувати з смт Десна до міста Бахмут і зник. Останній раз він виходив на зв’язок ще 6 січня.
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Горе прийшло в сім'ю Насті Каменських і Потапа, перші подробиці і кадри: "Світла пам'ять..."
Біда трапилася з Нікітюк на Мальдівах, телеведуча благає про допомогу: "Будь ласка..."
Українка з 15-м розміром бюста вивалила свої "гарбузики" на відпочинку в Єгипті: "Непристойно і вульгарно"
Клімат кардинально зміниться в 2021 році, до чого готуватися українцям: "Катастрофи не уникнути"
"На вигляд 25-30 років, 165-170 см зросту, середньої тілобудови, волосся темне коротке, добре виражені скули. Має татуювання на лівий грудині "патрон з гілкою" та група крові ІІІ В+. Був одягнений у світло-рожеву куртку із білими квадратами, чорні штани та чорні кросівки. При собі мав документи військовослужбовця та паспорт. У випадку виявлення, будь ласка, зателефонуйте 0501542090 або 0676392880", - йеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в українській столиці розшукують зниклого 16-річного підлітка. Він пішов з дому ще шість днів тому і зник. Так, у Києві розшукується неповнолітній Ваяж Олександр Олександрович, 2004 р.н., який 19.01.2021 пішов з дому та по теперішній час не повернувся.
Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.
Раніше Politeka писала, що у Києві пропала безвісти жінка, рідні не втрачають надії: "допоможіть знайти маму...".
Також Politeka повідомляла, що у Києві безслідно зникла дівчинка, мама просить про допомогу в пошуках: фото і що відомо.