У Києві водій маршрутки у стані алкогольного сп'яніння збив велосипедиста

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, за даними патрульних, водій маршрутного транспортного засобу не помітив велосипедиста на проїжджій частині та збив його.

Патрульні отримали виклик на вулицю Газопровідну, де сталася автопригода за участі "Богдана" та велосипедиста.

Попередньо інспектори з'ясували, що водій маршрутки "Богдан", не помітивши велосипедиста, здійснив наїзд на нього, після чого не впорався з керуванням і з'їхав з дороги.

Патрульні одразу помітили у 36-річного водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти тест на драгері, який показав результат 2,38 проміле.

Постраждалий велосипедист отримав травми та був шпиталізований.

Патрульні склали на водія "Богдана" протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу Подільського району.

"Вкотре наголошуємо — алкоголь та кермо несумісні", - наголосили патрульні.

Також були опубліковані фото з місця ДТП, на яких можна побачити зламаний велосипед та розбиту маршрутку.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.