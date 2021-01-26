У Києві розшукують зниклого безвісти 10-річного хлопчика
Тимур Мусаєв 2010 року народження, 20 січня пішов з дому і досі не повернувся, передає у Дарницькому управлінні ГУ Нацполіції в Києві.
Батьки і поліція збилися з ніг у пошуках хлопчика, тому просять допомогти, якщо хтось має інформацію про можливе місцезнаходження Тимура.
Прикмети Тимура: на вигляд 10-12 років, зріст 155 см, очі карі, темно-русяве волосся. Був одягнений у сірі спортивні штани, пуховик темно-синього кольору з капюшоном, темно-сині кросівки.
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Під лід провалилися двоє дорослих і дитина, з'їхалися рятувальники: перші подробиці НП
Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Кароль на "Голосі країни": "Передавай естафету Тіні!»
Дочка Галкіна розговорилася на камеру, Пугачова не стрималася: "Нікуди не виходити..."
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" після трагедії в родині вразила відвертим фото: "Але я продовжу..."
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, поліцейські просять телефонувати за номером 102.
Раніше також повідомлялося, що в Київської області розшукують дівчину, яка пішла з дому 22 січня і так і не повернулася. Відділенням поліції №4 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області розшукується неповнолітня Дехтярьова Аліса, 16 років, яка близько 10.00 22.01.2021 залишила своє місце проживання, що по вул.Тернівська, 2а в с. Білогородка, і зараз її місцезнаходження невідоме.
Відзначається, що на вигляд дівчині 16-17 років, зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, очі блакитні, волосся довге, пряме, фарбоване в темний колір.
Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.
Раніше Politeka писала, що у Києві пропала безвісти жінка, рідні не втрачають надії: "допоможіть знайти маму...".
Також Politeka повідомляла, що у Києві безслідно зникла дівчинка, мама просить про допомогу в пошуках: фото і що відомо.