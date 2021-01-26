У Києві розшукують зниклого безвісти 10-річного хлопчика

Тимур Мусаєв 2010 року народження, 20 січня пішов з дому і досі не повернувся, передає у Дарницькому управлінні ГУ Нацполіції в Києві.

Батьки і поліція збилися з ніг у пошуках хлопчика, тому просять допомогти, якщо хтось має інформацію про можливе місцезнаходження Тимура.

Прикмети Тимура: на вигляд 10-12 років, зріст 155 см, очі карі, темно-русяве волосся. Був одягнений у сірі спортивні штани, пуховик темно-синього кольору з капюшоном, темно-сині кросівки.

У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, поліцейські просять телефонувати за номером 102.

Раніше також повідомлялося, що в Київської області розшукують дівчину, яка пішла з дому 22 січня і так і не повернулася. Відділенням поліції №4 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області розшукується неповнолітня Дехтярьова Аліса, 16 років, яка близько 10.00 22.01.2021 залишила своє місце проживання, що по вул.Тернівська, 2а в с. Білогородка, і зараз її місцезнаходження невідоме.

Відзначається, що на вигляд дівчині 16-17 років, зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, очі блакитні, волосся довге, пряме, фарбоване в темний колір.

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