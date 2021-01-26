У Києві за добу підтвердилось 375 нових випадків коронавірусу

Як передає Politeka, про це проінформував мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Також відомо, що протягом минулої доби, 25 січня, 9 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Усього за весь час епідемії коронавірус забрав життя 2292 киян.

Також Кличко проінформував, що загалом наразі підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві зафіксовано вже 126 639.

За добу захворіли 210 жінок, 154 чоловіка та 11 дітей.

Також за минулу добу вірус підтвердився у 6 медиків.

До столичних лікарень протягом доби госпіталізували 42 пацієнтів. Інші хворі перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

Кличко повідомив, що одужали за минулу добу 1639 людей, а всього коронавірус подолали 60 152 мешканця Києва.

"Лідером" за кількістю нових випадків зараження цього разу став Дніпровський район столиці.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 68, у Дарницькому — 62. Та в Святошинському районі - 52 випадки", - йдеться в повідомленні.

Мер столиці закликав киян берегти себе та тих, хто поруч на тлі активного розповсюдження вірусу.

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