У Києві помітили два елітних авто сумарною вартістю близько 26 млн грн

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік luxcar_of_ua у соцмережі.

Так, в українській столиці помітили два автомобіля, сумарна вартість яких сягає 26 млн гривень. Машини стояли на парковці поряд одна з одною.

Зокрема, на одній з вулиць столиці були припарковані Bentley Continental GT і Rolls-Royce Ghost. Вартість першого автомобіля, нового і в топовій комплектації, складає 8 млн гривень. А ціна Rolls-Royce Ghost без пробігу - близько 18 млн гривень.

При цьому обидва авто мають абсолютно звичайні номерні знаки, на що звернули увагу автори публікації.

"Як ви вважаєте - чи повинні номера відповідати рівню автомобіля? Або зовсім не важливо, який у вас номер на Rolls-Royce, Bentley і т.д." - запитали у підписників.

Думки користувачів з цього приводу розділились - одні вважають, що номери мають відповідати авто, а інші кажуть, що елітна машина говорить сама за себе.

Раніше повідомлялось, що у Дарницькому районі Києва в понеділок, 25 січня, помітили автомобіль, на який нанесена емблема Управління "А" Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки РФ.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.