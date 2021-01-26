У Києві ремонт Шулявського моста затягнеться до кінця наступного року

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Лиса правда by Kuksin".

Так, за даними столичного журналіста Євгена Куксіна, ремонт Шулявського моста продовжили до кінця 2022 року, незважаючи на те, що раніше з'явилася інформація про продовження до кінця поточного року.

Як з'ясувалося, реконструкція моста триватиме аж до кінця 2022 року, про що говориться в прийнятому Київрадою бюджеті на 2021 рік.

Відзначається, що 114,4 млн грн з міського бюджету підуть на реконструкцію моста в 2021 році. Крім того, готовність виконання робіт на Шулявському мосту на даний період становить 18,5%. Планується, що до кінця поточного року готовність робіт складе 30,8%.

Журналіст наголосив, що протягом цього періоду Шулявський міст можна офіційно вважати будівельним майданчиком, на якому може статися що завгодно.

"До 2022 року Шулявський міст офіційно - будмайданчик. А на будівництві час від часу можуть трапитися і нещасні випадки", - написав він.

Раніше повідомлялось, що через карантинні обмеження ремонт Шулявського шляхопроводу, транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана, продовжили ще майже на рік - до 31 грудня 2021 року.

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