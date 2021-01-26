У Київській області загинув учасник бойових дій на Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт "Ранкове місто".
Відомо, що ветерана АТО під Києвом збила машина.
Так, у ніч з понеділка на вівторок, 26 січня, в селі Нові Петрівці Київської області загинув учасник АТО Руслан Сівірскій (позивний "Абдула"), який воював в батальйоні "Січ" на Донбасі. Йому було 45 років.
Депутатка Вишгородської районної організації ВО "Свобода" Валентина Парчук розповіла, шо Руслан Сівірскій загинув "на пішохідному переході під колесами автомобіля". Трагедія сталася в понеділок ввечері, близько 20.00.
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Також наразі відомо, що прощання із загиблим відбудеться в четвер, 28 січня, о 9 годині ранку в морзі Вишгородської центральної районної лікарні. Після прощання тіло Руслана Сівірского доставлять на батьківщину - в місто Кропивницький, де живе його мати.
Відомо, що чоловік народився 5 листопада 1975 року у колишньому Кіровограді (після декомунізації - Кропивницький), служив у батальйоні особливого призначення "Січ" під Пісками у 2015-16 роках. Останні роки він жив і працював на Київщині. У загиблого у Кропивницькому залишилась невтішна матір.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.