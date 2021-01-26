Дорога буквально засипана уламками після аварії під Києвом

Аварія з кількома автомобілями сталася в околицях Києва - машини зіткнулися на Новоірпінській трасі: відразу три, всі - серйозно пошкоджені і понівечені.

Через аварію утворилися затори, адже уламки від машин лежать прямо на трасі, йдеться в ТСН.

Один з водіїв отримав серйозні пошкодження, його госпіталізували в лікарню. Спочатку сталася подвійна аварія. Позашляховик вдарив легкову машину.

Коли ж учасники аварії чекали майже 40 хвилин патрульних, на повній швидкості в понівечений легковик врізався ще один. Машини розкидало по всіх смугах траси. Зараз водій позашляховика дещо від'їхав від місця зупинки, щоб розблокувати рух, але він залишається дуже складним.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.