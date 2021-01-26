У Києві в каналізації знайшли тіло людини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, повідомляється, що у столиці загинув чоловік - його тіло було знайдено в каналізації. Труп витягнули рятувальники КАРС. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

"Київ. У каналізації загинув чоловік. Район "М" "Деміївська" - у колодязі виявлено труп. Допомога "102". Працює СОГ. Тіло витягли рятувальники КМДА КАРС", - йдеться в повідомленні.

Також були опубліковані фото з місця трагедії, на яких можна побачити тіло чоловіка, який загинув у каналізації. При цьому не зазначається, за яких обставин сталася трагедія, а також не повідомляється про особу чоловіка та його вік. Втім, судячи із купи сміття та меблів, які знаходяться поряд із місцем загибелі людини, можна припустити, що трагедія сталася з безпритульним чоловіком.

Раніше повідомлялось, що у столиці на смерть замерз двірник з Індії, якого звільнив і не пустив додому за речами ЖЕК. Трагедія сталася на вулиці Героїв Космосу, 1. У дворі знайшли тіло замерзлої людини - це був двірник, який працював тут протягом останніх двох років, він був родом із Індії.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.