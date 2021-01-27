У Києві жінка випала з маршрутки на ходу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, вчора ввечері, 26 січня, у Києві з маршрутки випала жінка. Це сталося у маршрутці №580 на зупинці громадського транспорту "Алішера Навої", на бульварі Перова.

"Водій не закрив двері, поїхав, і жінка випала на ходу. На асфальті калюжа крові, пасажирів висадили. На місці поліція і швидка допомога. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

Також на місці події зняли відео, на якому можна помітити кров на асфальті біля маршрутки і жінку, яка лежить на дорозі.

Про особу постраждалої наразі не повідомляється. Також немає інформації про те, які ушкодження вона отримала від такого падіння.

Раніше повідомлялось, що у столиці на смерть замерз 37-річний двірник з Індії, якого звільнив і не пустив додому за речами ЖЕК. Трагедія сталася на вулиці Героїв Космосу, 1. У дворі знайшли тіло замерзлої людини - це був двірник, який працював тут протягом останніх двох років, він був родом із Індії. Відомо, що чоловіка веселили з підвалу, у якому він жив, після того, як він потрапив на декілька днів до лікарні і тимчасово втратив працездатність.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.