У Києві жінка випала з маршрутки на ходу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, вчора ввечері, 26 січня, у Києві з маршрутки випала жінка. Це сталося у маршрутці №580 на зупинці громадського транспорту "Алішера Навої", на бульварі Перова.
"Водій не закрив двері, поїхав, і жінка випала на ходу. На асфальті калюжа крові, пасажирів висадили. На місці поліція і швидка допомога. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.
Також на місці події зняли відео, на якому можна помітити кров на асфальті біля маршрутки і жінку, яка лежить на дорозі.
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Про особу постраждалої наразі не повідомляється. Також немає інформації про те, які ушкодження вона отримала від такого падіння.
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Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.