У Києві розшукують зникого безвісти чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, у столиці просять про допомогу о розшуку 71-річного чоловіка. Відомо, що він пішов з дому ще 13 січня і так і не повернувся.

"Допоможіть знайти людину! Волинець Дмитро Маркович, 1949 р.н., вийшов з дому 13 січня 2021 року і не повернувся", - йдеться в повідомленні.

Відомо також про прикмети чоловіка. Він повної статури, у нього сиве волосся та густі брови.

Пенсіонер був одягнений у чорну куртку, чорні спортивні штани, чорні напівчеревики та сіру шапку. З собою чоловік мав клейончасту сумку.

Серед особливих прикмет - загальмованість мови.

"Просимо повідомляти будь-яку інформацію! 098 427 94 33", - йдеться в повідомленні.

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