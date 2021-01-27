У Києві розшукують зникого безвісти чоловіка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, у столиці просять про допомогу о розшуку 71-річного чоловіка. Відомо, що він пішов з дому ще 13 січня і так і не повернувся.
"Допоможіть знайти людину! Волинець Дмитро Маркович, 1949 р.н., вийшов з дому 13 січня 2021 року і не повернувся", - йдеться в повідомленні.
Відомо також про прикмети чоловіка. Він повної статури, у нього сиве волосся та густі брови.
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Пенсіонер був одягнений у чорну куртку, чорні спортивні штани, чорні напівчеревики та сіру шапку. З собою чоловік мав клейончасту сумку.
Серед особливих прикмет - загальмованість мови.
"Просимо повідомляти будь-яку інформацію! 098 427 94 33", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві і області розшукують зниклого без вісти 24-річного чоловіка.
Так, у столиці зник Андрій Кравець 1996 року народження, і наразі правоохоронці займаються його пошуками. Відомо, що чоловік мав прямувати з смт Десна до міста Бахмут і зник. Останній раз він виходив на зв’язок ще 6 січня. Чоловік має татуювання на лівий грудині "патрон з гілкою" та група крові ІІІ В+.
Нагадаємо, зовсім юна дівчина безслідно зникла в Києві: рідні намагаються зробити хоч щось для пошуку, фото.
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