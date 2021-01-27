Киян попереджають про різке погіршення погодних умов у столиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, за даними столичної влади, у столиці з середи, 27 січня, і до п'ятниці, 29 січня, прогнозують сніг.
При цьому у КМДА наголошують, що "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов.
"За прогнозом синоптиків, опади розпочнуться надвечір. Можливий дощ із переходом у мокрий сніг за температури від +1°C до -2°C. А з 28 січня – сніг за температури від 0°C до -6°C", - йдеться в повідомленні.
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Також столична влада наголосила, що на дорогах заздалегідь почнуть обробку.
"Заздалегідь дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів. "Київавтодор" має 544 одиниці спеціальної техніки, працює у цілодобовому режимі", - йдеться в повідомленні.
На тлі цього КМДА закликає водіїв не заважжати дорожникам обробляти проїжджу частину.
"Водіїв закликають бути обачними на дорогах і не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці", - звертаються в КМДА до киян.
Як раніше повідомлялось, мокрий сніг упереміш з дощем накриє східні регіони, торкнувшись частини центральних областей.
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