У Києві за добу підтвердилось 437 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Також Кличко повідомив, що протягом доби від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 2308 летальних випадків від вірусу.

Загалом, за даними Кличка, підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні зафіксовано 127 076.

За добу захворіли 254 жінки, 161 чоловік та 11 дітей.

Також мер столиці повідомив, що за добу захворіли 18 медиків.

До лікарень столиці протягом доби госпіталізували 55 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

Одужала за добу в Києві 2201 людина, а всього коронавірус подолали 62 353 мешканця столиці.

Також Кличко повідомив, що "лідером" протягом минулої доби за кількістю нових випадків зараження став Дарницький район.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Деснянському – 65, Святошинському районі – 64 випадки", - написав він.

За даними Кличка, у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1099 хворих на коронавірус. Із них 4 дитини. 734 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 870 людей. Під апаратами ШВЛ – 23 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні– майже 27%.

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