Україна вже вийшла з локдауну, однак низка обмежень продовжує діяти і в рамках звичайного карантину
Як передає Politeka, про чинні заборони киянам нагадав мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.
Зокрема, після завершення локдауну в столиці все ще під забороною:
- проводити у закладах освіти масові заходи за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу і за присутності відвідувачів;
- проводити в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкові заходи, бенкети, майстер-класи, публічні події;
- робота закладів громадського харчування після 11 години вечора та до 7 години ранку (крім доставки замовлень);
- розміщувати в закладах харчування більше 4 повнолітніх осіб за одним столиком (при цьому відстань між столами має бути не менше двох метрів);
- проводити масові заходи за участі понад 20 осіб та недотримання дистанції у півтора метра;
- робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць в одному залі;
- робота закладів, які надають послуги з розміщення (виняток - готелі, реабілітаційні центри для людей з інвалідністю, санаторно-курортні заклади).
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Як відомо, локдаун в Україні завершився у понеділок, 25 січня.
Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.
Як повідомляла Politeka, продовження повного локдауну, в МОЗ попередили українців: "з 25 січня...".
Також Politeka писала, що глава МОЗ Степанов оголосив про новий карантин і назвав дати.