У Києві вже третій день поспіль фіксуються нові температурні рекорди

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Так, у період із 24 до 26 січня температура повітря в столиці була найтеплішою в історії.

Зокрема, за даними спостережень метеостанції обсерваторії, у вівторок, 26 січня, в Києві максимальна температура повітря піднялась до 6,9 градусів тепла, чим перевищила попередній рекорд цього дня від 1975 року на 0,2 градуси.

Відтак, у столиці зафіксували три температурних рекорди поспіль.

В понеділок, 25 січня, температура повітря в столиці перевищила рекордну позначку для цього дня від 1993 року. Середньодобова температура становила 5,5 градусів тепла, що на 0,9 градусів вище рекордного значення.

А у неділю, 24 січня, в Києві зафіксували найтеплішу зимову ніч, якої не було в столиці вже понад 140 років. Середня плюсова температура за добу склала 4,4 градуси вище нуля.

Раніше повідомлялось, що у столиці з середи, 27 січня, і до п'ятниці, 29 січня, прогнозують сніг. При цьому у КМДА наголошують, що "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов.

Нагадаємо, що погода в Україні різко погіршиться, з'явився прогноз: "потужний снігопад обрушиться на...".

Як повідомляла Politeka, небезпечна стихія насувається на Україну, десятки людей вже у пастці, термінове попередження.

Також Politeka писала, що снігова небезпека насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: до чого готуватися 27 січня.