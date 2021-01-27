У Києві вже третій день поспіль фіксуються нові температурні рекорди
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.
Так, у період із 24 до 26 січня температура повітря в столиці була найтеплішою в історії.
Зокрема, за даними спостережень метеостанції обсерваторії, у вівторок, 26 січня, в Києві максимальна температура повітря піднялась до 6,9 градусів тепла, чим перевищила попередній рекорд цього дня від 1975 року на 0,2 градуси.
Відтак, у столиці зафіксували три температурних рекорди поспіль.
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В понеділок, 25 січня, температура повітря в столиці перевищила рекордну позначку для цього дня від 1993 року. Середньодобова температура становила 5,5 градусів тепла, що на 0,9 градусів вище рекордного значення.
А у неділю, 24 січня, в Києві зафіксували найтеплішу зимову ніч, якої не було в столиці вже понад 140 років. Середня плюсова температура за добу склала 4,4 градуси вище нуля.
Раніше повідомлялось, що у столиці з середи, 27 січня, і до п'ятниці, 29 січня, прогнозують сніг. При цьому у КМДА наголошують, що "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов.
Нагадаємо, що погода в Україні різко погіршиться, з'явився прогноз: "потужний снігопад обрушиться на...".
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