У Києві різко погіршилися погодні умови, з самого ранку місто засипає снігом

У КМДА попередили про обмеження, які діятимуть у столиці, передає Politeka.net.



Столичних водіїв просять не користуватися власним авто під час снігопаду і, по можливості, віддавати перевагу громадському транспорту.

Крім того, з 06:30 28 січня тимчасово обмежать в'їзд до столиці великогабаритного транспорту.

"Це дозволить мінімізувати затори і забезпечити рух снігоприбиральної техніки", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діятиме до поліпшення погодних умов.

Судячи з даних Google Maps, у місті вже почали утворюватися Затори.

Варто відзначити, що негода накрила майже всю територію України.

За даними прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 7:00 негода призвела до знеструмлення 143 населених пунктів у чотирьох областях

Через сніговий шторм на півдні України утворилися перемети висотою 50 см.

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