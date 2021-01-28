У Києві різко погіршилися погодні умови, з самого ранку місто засипає снігом
У КМДА попередили про обмеження, які діятимуть у столиці, передає Politeka.net.
Столичних водіїв просять не користуватися власним авто під час снігопаду і, по можливості, віддавати перевагу громадському транспорту.
Крім того, з 06:30 28 січня тимчасово обмежать в'їзд до столиці великогабаритного транспорту.
"Це дозволить мінімізувати затори і забезпечити рух снігоприбиральної техніки", - йдеться в повідомленні.
Обмеження діятиме до поліпшення погодних умов.
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