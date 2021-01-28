У Києві підтвердили випадок сказу у кішки



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі головного управління Госпотребслужбы міста.



Згідно з даними, факт зараження домашньої тварини підтвердився у Святошинському районі столиці та були введені карантинні обмеження

"Це стосується території, обмеженої перетином вулиці гарматної вулиці Борщагівської та вулицею Миколи голого, перетином вулиці Вадима Гетьмана по вулиці Борщагівській та вулицею Миколи голого", - йдеться в повідомленні.

Вже затверджено план необхідних заходів для уникнення поширення сказу. Зокрема, було прийнято рішення заборонити проведення ярмаркових заходів в зоні карантину, організувати проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень і прилеглій зоні.



"Про дату і місце проведення щеплень ми повідомимо додатково. Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ в зоні карантинних обмежень", - повідомили в Госпотребслужбе.

Нагадаємо, карантин змінено з 25 січня, українцям розкрили суворі обмеження.

Як повідомляла Politeka, продовження повного локдауну, в МОЗ попередили українців: "з 25 січня...".