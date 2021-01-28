У чому причина

У центрі Києва посилили заходи безпеки

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікації поліції столиці.

"Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу в посиленому режимі" , - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися норм чинного законодавства, карантину та не порушувати громадський порядок.

У поліції зазначили, що в Києві заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради України, офісу президента України, Посольства США, Конституційного Суду України та на Майдані Незалежності.

Раніше ми повідомляли, що поліцію в терміновому порядку стягнули до палацу «Україна» в Києві, де повинен пройти концерт студії «Квартал 95».

Як з'ясувалося, до будівлі висунулися протестуючі українці, які були незадоволеними рішеннями влади щодо карантину.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

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