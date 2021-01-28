У центрі Києва посилили заходи безпеки
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікації поліції столиці.
"Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу в посиленому режимі" , - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці закликають громадян дотримуватися норм чинного законодавства, карантину та не порушувати громадський порядок.
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У поліції зазначили, що в Києві заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради України, офісу президента України, Посольства США, Конституційного Суду України та на Майдані Незалежності.
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