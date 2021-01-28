Під Києвом 10-річна дитина випала з 15-го поверху житлового будинку
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі "ДТП.Києв".
Інцидент стався в селищі Чайки Києво-Святошинського району.
"Випала (вистрибнула?) з вікна дитина! Чайки 19 будинок, з 15 поверху. Не можуть впізнати! Чий! Батьки, відгукніться. Є підозра, що сам вистрибнув, тому що речі зняв і залишив на балконі", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що киянці, яка викинула з вікна 8-го поверху свого трирічного сина, оголосили про підозру. Жінці було повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.
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Як відомо, кричущий випадок стався в середу, 6 січня 2021 року. Цього дня до поліції надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху будинку по проспекту м.Ватутіна випала дитина.
Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.