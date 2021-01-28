Під Києвом 10-річна дитина випала з 15-го поверху житлового будинку

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі "ДТП.Києв".



Інцидент стався в селищі Чайки Києво-Святошинського району.



"Випала (вистрибнула?) з вікна дитина! Чайки 19 будинок, з 15 поверху. Не можуть впізнати! Чий! Батьки, відгукніться. Є підозра, що сам вистрибнув, тому що речі зняв і залишив на балконі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що киянці, яка викинула з вікна 8-го поверху свого трирічного сина, оголосили про підозру. Жінці було повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство.

Як відомо, кричущий випадок стався в середу, 6 січня 2021 року. Цього дня до поліції надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху будинку по проспекту м.Ватутіна випала дитина.

Нагадаємо, у Києві жінка викинула з вікна свого трирічного сина: що відомо про стан дитини.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.