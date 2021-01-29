У Києві почали будувати і закинули станцію метро "Герцена"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт 44.ua.

Так, за відомостями Національної енциклопедії будівництва ProfiDom.com.ua, з початих і незакінчених станцій київського метрополітену, крім "Львівської брами" і станції "Теличка", є ще одна недобудована - "Герцена".

Журналісти розповіли, що "Герцена" - це станція метро Київського метрополітену, яку планувалося відкрити на зеленій лінії. На цій самій гілці метро знаходяться всі три "примарні" станції метро. "Герцену" повинні були почати будувати в середині 1990-х років, а планувалася станція ще з 1970-х, і були навіть конкретні проєкти щодо оформлення її залів.

Станцію хотіли відкрити одночасно з "Дорогожичами". У перспективі, це була досить гарна станція зі значними пасажиропотоком, з огляду на відстань між двома іншими станціями і затребуваність метро в районі. Однак в процесі все змінилося, і в цілях економії було вирішено відкрити тільки станцію "Дорогожичі", а зі станції "Герцена" зробити технічний об'єкт.

На станції "Герцена" процес будівництва закинули на початковому етапі. У тунелі зробили відповідну металеву платформу, а також декілька технічних вузлів. Ні вестибюля, ні залу на станції немає.

Наразі від станції залишилася лише характерна закарлюка на трасі, вентиляційний ствол, який повинен був стати станційним, і поєднана тягово-знижувальних підстанція (СТП), яку збудували не на глибині закладення траси метро, ​​а прямо біля поверхні землі.

Зазначається, що рішення не будувати плановану станцію було також пов'язано з тим, що прийшов в занепад мотоциклетний завод, який знаходиться поруч. У кращі для заводу роки станція була необхідна, але ближче до 2000-х потенційний пасажиропотік зменшився разом із закриттям заводу.

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