У Києві двоє молодих людей впали у шахту ліфта

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними правоохоронців, в результаті надзвичайної події один із потерпілих загинув, а іншого з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Відомо, що подія трапилась у провулку Приладному, що у Святошинському районі столиці. На місце негайно прибули наряди патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та лікарі.

Правоохоронці повідомляють, що двоє чоловіків, 1990 та 1998 років народження, впали у шахту ліфта у недобудованому багатоповерховому будинку. Від отриманих травм один із них загинув, а іншого з численними ушкодженнями госпіталізували у медичний заклад.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обставини та причини трагедії з'ясує слідство.

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